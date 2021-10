Pewna wygrana mimo słabej gry. MKS Lublin bliski wyeliminowania Chorwatek z ZRK Bjelovar w eliminacjach Ligi Europejskiej (ZDJĘCIA)

Do Lublina przyjechał zespół młody i mało doświadczony na arenie europejskiej. Gdy mecz na dobre się jeszcze nie rozpoczął, drużyna MKS, w sobotnim spotkaniu formalnie w roli gościa, prowadziła już 3:0. Rywalki w 6. minucie doprowadziły do remisu 4:4, a potem 5:5 i był to ostatni korzystny dla nich rezultat.

Lubelskie zawodniczki miały jednak niespodziewanie dużo problemów z bramkarką ZRK. Chociaż Kamela Pokopac nie wyczyniał między słupkami cudów, to momentami była przeszkodą nie do pokonania dla szczypiornistek MKS.

- Z samego wyniku można być zadowolony, ale patrząc na naszą skuteczność, zwłaszcza w sytuacjach stuprocentowych, można łapać się za głowę. Dobrze, że to był mecz ze słabszym przeciwnikiem i nie zaważyło to na wyniku, bo grając z rywalem równym sobie ten mecz byśmy przegrali – przyznaje trenerka, Monika Marzec.