Pięcioro pływaków AZS UMCS w kadrze Polski na mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Zobacz zdjęcia

W stolicy Węgier zaprezentuje się 36-osobowa reprezentacja Polski (15 kobiet i 21 mężczyzn). Czempionat Starego Kontynentu będzie jedną z ostatnich okazji na wypełnienie minimów kwalifikacyjnych do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Mistrzostwa Europy w Budapeszcie pierwotnie miały odbyć się w maju 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa, najpierw impreza została przesunięta na sierpień minionego roku, a następnie na 2021 rok, bez podawania dokładnej daty. Ostatecznie Europejska Federacja Pływacka (LEN), zdecydowała się na majowy termin 2021, wierząc, że to realistyczna data i do tego czasu wszystko wróci do normalności.

SKŁAD REPREZENTACJI POLSKI

KOBIETY

Laura Bernat (AZS UMCS Lublin)

Kornelia Fiedkiewicz (MKS Juvenia Wrocław)

Zuzanna Herasimowicz (AZS AWF Warszawa)

Marta Klimek (UKP Unia Oświęcim)

Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź)

Dominika Kossakowska (AZS AWF Katowice)

Klaudia Naziębło (MKS Juvenia Wrocław)

Paulina Nogaj (AZS AWF Katowice)

Paulina Peda (AZS AWF Katowice)

Paulina Piechota (UKS 190 Łódź)

Aleksandra Polańska (GOS Raszyn)

Dominika Sztandera (MKS Juvenia Wrocław)

Klaudia Tarasiewicz (UKP Polonia Warszawa)

Alicja Tchórz (MKS Juvenia Wrocław)

Katarzyna Wasick (AZS AWF Katowice)