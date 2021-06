Pielgrzymka odpustowa z Janowa Lubelskiego do Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Poszło w niej blisko 200 osób OPRAC.: RG.

Blisko dwieście osób w sobotę (12 czerwca) o świcie wyszło z Janowa Lubelskiego i po południu dotarło do Radecznicy. Piesza pielgrzymka wyruszyła z janowskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w dniu święta patrona świątyni w powiecie zamojskim. – To powrót do tradycji – mówią pątnicy.