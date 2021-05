Pieniądze na drogi rozdane. Ale trzej starostowie spoza PiS nie dostali nic

Poza tym, że nie załapały się na pieniądze, łączy je fakt, że starostowie nie są tam związani ze Zjednoczoną Prawicą. We Włodawie i Parczewie reprezentują PSL, a Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowska, w październiku ub. r. odeszła z PiS. Wnioski z Włodawy i Parczewa znalazły się na ostatnim miejscu listy rezerwowej wśród projektów czekających na dofinansowanie z RFRD. Zdaniem samorządowców – to nie przypadkowy zbieg okoliczności.

– Nie widzę żadnych merytorycznych przesłanek dla takiej decyzji i oceniam ją jako zwykłą złośliwość – zaznacza Andrzej Romańczuk, starosta włodawski.

– Boli mnie to, że sąsiedni powiat dostał aż 70 proc. dofinansowania do dwóch projektów (niektóre samorządy dostawały po 50 proc. – przyp. red.). Gdyby zdjęto z nich chociaż po 10 procent, przekazując te środki do nas, to pokryłoby nasze potrzeby – dodaje Janusz Hordejuk z Parczewa. Jak zaznacza – wie, że negatywne dla jego powiatu decyzje zapadły nie w Urzędzie Wojewódzkim, ale w ministerstwie. – Rozważam skierowanie tej sprawy do sądu – zapowiada.