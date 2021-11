Pieniądze z Polskiego Ładu na rozwój małych ojczyzn

– Program Polski Ład to jeden z najważniejszych programów PiS. To olbrzymie środki, które trafiają do samorządów w całej Polsce i cieszymy się, że te pieniądze trafiły także do powiatu lubelskiego – mówi poseł PiS Sylwester Tułajew, który spotkał się z samorządowcami z powiatu lubelskiego. W sumie trafi do nich ponad 117 mln zł. – To są pieniądze na konkretne inwestycje, na nowe drogi, wodociągi, edukacje, budynki szkół. Dzięki nim będzie można pobudzić i rozwijać nasze małe ojczyzny – podkreśla poseł Tułajew.

Wtóruje mu poseł Gabriela Masłowska. – To jest wsparcie samorządów na skalę dotąd niespotykaną. Rząd PiS jest zainteresowany współpracą z samorządami, bo jeśli rozwijają się samorządy, rozwija się cała Polska – przekonuje poseł Masłowska.