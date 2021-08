Pierwsza Dama odwiedziła woj. lubelskie. Świętowała razem z gospodyniami we wsi Mniszek. Zobacz zdjęcia

– Kobiety z takich kół są liderkami swoich społeczności i wyznaczają kierunek rozwoju wsi – mówiła Pierwsza Dama podczas przemówienia we wsi Mniszek. – To właśnie panie najlepiej znają troski, problemy i potrzeby swoich lokalnych wspólnot i to one bardzo często przekazują te sprawy lokalnym władzom. Lokalne władze mają okazję wtedy sprostać tym potrzebom i tak się rzeczywiście dzieje, zwłaszcza tutaj na Lubelszczyźnie za co bardzo serdecznie dziękuję – dodała.