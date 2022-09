Pierwsze dni wojny w Biłgoraju. Felieton Instytutu Pamięci Narodowej

Systematycznie bombardowały kolejne miasta i miasteczka. Symbolem stał Frampol, który został niemal całkowicie zniszczony. Wśród innych niszczonych miast były m.in. Lublin i Janów Lubelski. 8 września 1939 r. po raz pierwszy zbombardowany został Biłgoraj. W jego wyniku, oprócz zniszczenia kilkunastu budynków, zginęło także 12 mieszkańców miasta. To, czego nie udało się bombowcom, udało się niemieckim dywersantom. 11 września przed południem niemieccy dywersanci podpalili Biłgoraj w kilkudziesięciu punktach:

„Nazajutrz, późnym rankiem, podniesiono alarm, że coś się pali. Zza kościoła wznosiły się kłęby dymu, ktoś dał znać, że to pali się żydowski tartak za św. Janem. Wkrótce i w innych punktach miasta zaczęło się palić. Po niedługim czasie fala pożaru ogarnęła całą północną część miasta. Płonęła dzisiejsza ulica Zamojska od św. Jana, część Przemysłowej, kościół wraz z zabudowaniami plebanii, część ul. 3-go Maja, Kościuszki, cały rynek i okoliczne uliczki, ul. Lubelska i część Nadstawnej. Na bezchmurnym niebie świeciło słońce a dokoła szalała pożoga, wydawało się, że pochłania cale miasto. Późnym popołudniem fala ognia była już zaledwie kilkadziesiąt metrów od naszego domu. Straszny był widok nieposkromionego żywiołu, bezładna bieganina przerażonych ludzi, rozpacz i panika. Opustoszałe po wojsku skwery teraz zapełnione były różnego rodzaju dobytkiem wynoszonym z domów. Mój dziadek biegający pośród ludzi i próbujący uśmierzyć panikę w pewnym momencie chwycił za poły chałata pierwszego z brzegu Żyda i krzyczał jak najgłośniej, by dotarło to i do innych: "idź i pilnuj swojego domu, bo kiedy ty tutaj będziesz lamentował, tam ktoś twój dom podpali i spłonie tak jak i tamte." Trzeba było jeszcze kilku takich interwencji, ale w końcu okazało się to skuteczne. Ludzie powrócili do domów, zajęli miejsca przy bramach i furtkach, tylko niewielka ich część pozostała w parkach, by pilnować wystawionego mienia. Długo jeszcze płonęło miasto nim ogień przestał się dalej rozprzestrzeniać”.