Pierwszoligowcy AZS UMCS Start bez błysku w Krakowie. W sobotę starcie z Koszalinem

Mecz sąsiadów z ligowej tabeli początkowo był dosyć wyrównany. Podopieczni trenera Przemysława Łuszczewskiego, choć do stolicy Małopolski pojechali bez swoich liderów (Mikołaja Stopierzyńskiego i Karola Obarka), dzielnie stawiali opór. Szczególnie widoczne były to w pierwszej kwarcie. Gdy na nieco ponad dwie minuty przed jej zakończeniem trafił Michael Gospodarek, lublinianie przegrywali tylko jednym punktem (16:15). Jednak szybko “trójką” odpowiedział Kacper Rojek i krakowianie odskoczyli do stanu 19:15. – Karol i Mikołaj nie pojechali z nami, ponieważ mieli zajęcia z pierwszą drużyną Startu. Ciężko się gra mając do dyspozycji tylko sześciu podstawowych zawodników i czterech juniorów – mówi trener AZS UMCS Start Lublin, Przemysław Łuszczewski. Pierwsza odsłona zakończyła się prowadzeniem rywali 25:19.

Na półmetku kolejnej, kiedy piłkę w koszu umieścił Filip Pruefer, przeciwnicy mieli już dziesięć oczek zaliczki (34:24). Od tego momentu krakowianie przejęli całkowitą kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, skrupulatnie powiększając przewagę. – Wąska rotacja jest dużym utrudnieniem, zwłaszcza w meczu z tak agresywnie grającym rywalem, jakim jest AGH Kraków. Tak naprawdę póki mamy siły, jesteśmy w grze. Kiedy sił brakuje, mecze nam uciekają. Podobnie było w Łańcucie czy Wałbrzychu. Dodatkowo wczoraj naszą bolączką była niska skuteczność z linii rzutów wolnych – zauważa trener Łuszczewski.