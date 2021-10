Pięściarka Berej Boxing Team Lublin Weronika Bochen w finale mistrzostw Europy juniorów. Zobacz zdjecia

- Plan na półfinałową walkę był taki, żeby od początku zdominować Ukrainkę. Wera znakomicie te założenia zrealizowała, kończąc pojedynek przed czasem w pierwszej rundzie - mówi Paweł Berejowski, szkoleniowiec Berej Boxing Team Lublin. - Chcieliśmy, żeby moja podopieczna nie dała się zaskoczyć rywalce, doprowadziła jak najszybciej do liczenia i to się udało. Sędzia sam zdecydował, że przerywa ten pojedynek. I bardzo dobrze, że tak się stało - dodaje.

Rywalką Wery "Buły" Bochem w konfrontacji o złoty medal będzie Rosjanka, Tatiana Bogdanova. Starcie odbędzie się w sobotę, 23 października. - Pięściarka z Rosji jest dużo niższa od Weroniki. Jest jednak agresywniejsza i aktywniejsza, zadając mocne ciosy sierpowe, więc Wera będzie musiała być czujna w dystansie. Warunki fizyczne będą miały tutaj duże znaczenie i jeśli Weronika to wykorzysta, to myślę, że sięgnie po złoto. Jest na pewno bardzo dobrze przygotowana do tej imprezy, zarówno fizycznie, jak i psychicznie - dodaje Paweł Berejowski.

Bez medalu wróci natomiast z Budvy druga zawodniczka z Koziego Grodu - Julia Szeremeta, reprezentująca barwy Paco Team Lublin. W ćwierćfinale kategorii do 54 kg, lubelska pięściarka przegrała bowiem z Rosjanką Anastasią Kirienko jednogłośną decyzją sędziów. Wszyscy arbitrzy wypunktowali porażkę Szeremety 27:29.