Pięściarze walczyli w 18. Memoriale Stanisława Zalewskiego i Turnieju Młodych Talentów. Zobacz zdjęcia

Najlepszym zawodnikiem sobotniego meczu został Elwir Karimow z łódzkiego Widzewa, który po zaciętej walce pokonał lublinianina Dawida Litke. Zwycięzca, ubiegłoroczny mistrz Gruzji w nagrodę odebrał okazały puchar od Krzysztofa Sugiera, prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.

W pierwszej walce meczu Lublin - Łódź, spotkali się młodzi adepci boksu. Wiktor Lipiec, reprezentujący na co dzień Gwarka Łęczna spotkał się z Igorem Łobodą. Łęcznianin od początku zdecydowanie przeważał nad rywalem i pojedynek bardzo szybko dobiegł końca. Z uwagi, że była to walka adeptów, więc nie mogła być punktowana i ostatecznie ręce obu zawodników uniesione zostały do góry.