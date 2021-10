Pieśń o zwycięstwie nad Turkami pod Chocimiem. Nietypowe świadectwo w rocznicę sławnej batalii

Mężna husaria

Jeszcze w XVI i XVII w. były one zwykle przekazywane z ust do ust, także przez wędrujących po wisach dziadów. Potem, dzięki „Śpiewnikowi Pelplińskiemu” oraz innym tego typu publikacjom: świeckim i kościelnym, które je rozpowszechniły, śpiewano je także w świątyniach, we dworach czy mieszczańskich domach. Niektóre z nich szczególnie mogą przyciągnąć uwagę miłośników historii. Przypominają one bardzo plastyczne, niesłychanie emocjonalne… reportaże z dawnych pól bitewnych.