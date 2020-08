Pijana 36-latka zatrzymana w Brzezinach w powiecie radzyńskim. Dzielnicowemu tłumaczyła, że jedzie „tylko" po alkohol

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 20.10 we wsi Brzeziny w powiecie radzyńskim. Tamtejszy dzielnicowy zauważył podejrzanie zachowującą się kobietę kierującą fiatem punto. Auto jechało całą szerokością jezdni. Policjant zatrzymał 36-latkę do kontroli.

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta ma ponad 3,6 promila w organizmie. Mieszkanka gminy Wohyń przyznała dzielnicowemu, że jechała po alkohol na dalszą część imprezy. Gdy uświadomiła sobie, że jej auto zostało odholowane poprosiła o podwiezienie do sklepu.

Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem. - Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności - przypominają policjanci.