Piłkarki ekstraligowego Górnika Łęczna są już po pierwszych sparingach. Wicemistrzynie Polski przebywają na zgrupowaniu w Morągu

– Traktujemy ten turniej mocno treningowo. Chcemy, by było to przedłużenie naszego mikrocyklu, bo zawsze przyjemniej jest pracować w grze, szczególnie z przeciwnikami, z którymi na co dzień się nie rywalizuje. To na pewno będzie wartością dodaną – mówił trener zielono-czarnych, Robert Makarewicz.

Górniczki w pierwszym sparingu przegrały z pierwszoligowymi Stomilankami Olsztyn 2:3. Następnie pokonały drugoligowy Włókniarz Białystok 4:0. Na koniec turniejowych zmagań podopieczne Makarewicza uległy innemu drugoligowcowi, Medykowi II Konin 0:1. Na pocieszenie królową strzelców została zawodniczka Górnika, Julia Piętakiewicz.

Później łęcznianki ruszyły w podróż do Morąga, gdzie obecnie przebywają na zgrupowaniu. Tam rozegrały sparing z ligowym rywalem – AP Lotos Gdańsk, remisując 1:1. Gola dla łęcznianek zdobyła Katarzyna Jezioro.

Mecz towarzyski z zespołem z Gdańska, w pierwszej połowie toczył się pod dyktando Górnika, ale albo brakowało wykończenia, albo skuteczności. Po zmianie stron trwała wymiana ciosów, a dobre okazje do zmiany wyniku miały m.in. Marianna Litwiniec i Klaudia Fabova. W końcu w 79. minucie na listę strzelczyń wpisała się Jezioro, moment po tym, jak weszła na boisko. Rywalki odpowiedziały trafieniem w 87. min. i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.