Piłkarki Górnika nadal niepokonane w rozgrywkach Ekstraligi. Łęcznianki wygrały w Krakowie

Przed sobotnią potyczką obie ekipy miały na swoim koncie komplet punktów, więc pojedynek zapowiadał się niezwykle ciekawie. – Styl naszej gry przemawia za naszym zespołem. Widać, że każda zawodniczka dobrze czuje się ze sobą zarówno na boisku, jak i poza nim. To klucz do osiągania seryjnych zwycięstw – podkreślał przed meczem Robert Makarewicz, trener Górnika.

Łęcznianki od początku rzuciły się do ataku i na efekty bramkowe nie trzeba było długo czekać. W 11. minucie Klaudia Lefeld po świetnej akcji zanotowała pierwsze trafienie i przyjezdne wyszły na prowadzenie 1:0.

W kolejnym okresie krakowianki co prawda zaczęły naciskać, jednak nie potrafiły pokonać łęczyńskiej bramkarki. Uczyniły to natomiast zawodniczki Górnika, a dokładnie Klaudia Lefeld, która w 33. minucie po fantastycznym dośrodkowaniu Weroniki Kaczor z rzutu rożnego, strzeliła swojego drugiego gola i tablica wyników pokazywała już rezultat 2:0 dla Górniczek. Do przerwy wynik spotkania nie uległ już zmianie.