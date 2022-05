Piłkarki nożne ekstraligowego Górnika Łęczna nie dały szans na wyjeździe Rekordowi Bielsko-Biała, zwyciężając 5:1

– Nie zwracamy uwagi na to, które miejsce zajmuje przeciwnik. Każde spotkanie jest dla nas tak samo ważne. Skupiamy się na swojej grze i od początku meczu będziemy chcieli dyktować warunki – mówił przed meczem Robert Makarewicz, trener Górnika, cytowany przez klubowy portal. – Planujemy kosmetyczne zmiany, tym bardziej że kilka innych zawodniczek również jest zagrożonych pauzą za kartki (z tego powodu w niedzielę nie zagrała Klaudia Lefeld – red), a nie zamierzamy odstawiać nogi. Wiemy, że mecz z Rekordem nie będzie należał do lekkich, łatwych i przyjemnych. Nasz przeciwnik nie ma nic do stracenia i na pewno będzie chciał udowodnić, że nie zasługuje na spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Mecz zaczął się dla Górniczek wybornie. Już w 2. minucie objęły one prowadzenie, kiedy to gola zdobyła Oliwia Rapacka.

Następnie bramkarka gospodyń na słupek wybiła piłkę po uderzeniu Katji Skupień. W 23. min. jednak znów nie miała nic do powiedzenia. Swoją dwudziestą bramkę w trwającej kampanii zdobyła liderka klasyfikacji strzelczyń ekstraligi Macleans Chinonyere.