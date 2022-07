Piłkarki nożne Górnika Łęczna w poniedziałek rozpoczynają treningi przed sezonem 2022/23. Zielono-czarne poznały terminarz rundy jesiennej

Na razie nowymi piłkarkami zielono-czarnych zostały Klaudia Fabova, Kinga Bużan, Julia Piętakiewicz, Jagoda Cyraniak, Sandra Urbańczyk, a ostatnio Inez Sikora. Jednocześnie przedłużono umowy z kilkoma podstawowymi zawodniczkami

Kibice nie zobaczą już w akcji królowej strzelczyń Macleans Chinonyerem (wspólnie z Dominiką Kopińską z UKS SMS Łódź zdobyły po 20 goli), która ma grać w jednych z zachodnich klubów. Karierę zakończyła Natasza Górniczka, a na kilka miesięcy z zawodowym futbolem zdecydowała się rozstać Jolanta Siwińska. Jeszcze przez pół roku kontuzję leczyć będzie Marcjanna Zawadzka, a z powodu urazu dłuższa przerwa czeka Agatę Guściorę.

Jest spora szansa na to, że niebawem treningi wznowi Dominika Dereń. – Jestem pozytywnie nastawiona. Niestety nie miałam za bardzo wakacji, bo cały czas musiałam utrzymywać rytm treningowy. Minimum dwa razy w tygodniu pracowałam na siłowni, a do tego dochodziły treningi biegowe. Cieszę się, że rehabilitacja dobiega już końca i nie mogę się doczekać powrotu do pracy z drużyną – mówi „Deri” na oficjalnej stronie internetowej Górnika.