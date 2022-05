Piłkarki nożne Górnika Łęczna wicemistrzyniami kraju

Podopieczne trenera Roberta Makarewicza, po kapitalnym finiszu sezonu, kończą go jako wicemistrzynie kraju. Łęcznianki wygrały pięć ostatnich spotkań, pokonując między innymi mistrza kraju z Łodzi, czy wczoraj brązowego medalistę z Sosnowca.

Przed niedzielnym graniem Górniczki liczyły się nawet w walce o złoto, ale oglądać musiały się też za siebie, aby nie spaść na 3. miejsce. Liderki - SMS Łódź miał na koncie 49 oczek, 46 miał Górnik, a tyle samo uzbierały piłkarki z Sosnowca.

Łęcznianki wiedziały, że jeśli wygrają z Czarnymi będą pewne srebra, bo do końca zostanie już tylko jedna kolejka, a te będą miały lepszy bilans meczów bezpośrednich. Aby walczyć o złoto musiały natomiast liczyć na potknięcie zawodniczek UKS SMS.

To drugie się nie wydarzyło, ale wydarzyło to wiele ważniejsze, czyli zwycięstwo Górniczek. Po pierwszej połowie meczu mieliśmy bezbramkowy remis, choć gospodynie mogły prowadzić. Na bramki przyszło nam czekać w drugiej odsłonie. Wynik, po świetnej akcji indywidualnej, otworzyła Klaudia Lefeld (1:0). To dodało miejscowym skrzydeł, bo chwilę później było już 2:0. Tym razem na listę strzelczyń wpisała się Oliwia Rapacka. Wynik z karnego ustaliła Roksana Ratajczyk (3:0).