Piłkarki nożne z Łęcznej i Lublina rozpoczynają grę w Pucharze Polski

Pierwsza drużyna Górnika po dziewięciu kolejkach trwający rozgrywek ekstraligi plasuje się na drugim miejscu w tabeli, tracąc punkt do prowadzącego UKS SMS Łódź.

- Do rozgrywek Pucharu Polski podchodzimy, jak do każdego meczu ligowego. Chcemy się dobrze zaprezentować i awansować do kolejnej rundy, a dodatkowo pokazać dobrą piłkę we Włocławku, gdzie nasze spotkanie będzie promocją piłki kobiecej - mówi Robert Makarewicz, trener zespołu z Łęcznej.

Czy w takim razie szansę gry dostaną zmienniczki, czy jednak w środę na murawie zamelduje się najsolidniejszy skład? - Pomimo, że rywal gra dwa poziomy niżej, jest to zespół, który w poprzednim sezonie do końca bił się o promocję o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Rywalizacja pucharowa wyzwala zawsze u przeciwniczek z niższych lig dodatkowe pokłady sił i entuzjazmu, dlatego nie możemy tego meczu potraktować ulgowo tylko zagrać na 100-procent swoich możliwości - dodaje Makarewicz