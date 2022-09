„Piłkarskie Orły”. Do gry wszedł Adrian Paluchowski

W dużej mierze dzięki nim „Duma Powiśla” wysoko pokonała na Arenie Lublin rywala zza miedzy 6:2. Paluchowski najpierw na listę strzelców wpisał się w 23. minucie, kiedy to uderzeniem głową pokonał stojącego między słupkami Motoru 17-letniego Igora Bartnika (1:3). Drugie trafienie dołożył z karnego tuż przed zejściem do szatni, ustalając wynik pierwszej części meczu na 1:4.

- Fajnie było znowu strzelić, tym bardziej, że mam za sobą pewne kłopoty zdrowotne. W środku przygotowań do sezonu wypadłem tak naprawdę na miesiąc z powodu kontuzji. Dlatego też nie grałem zbyt wiele i tych goli również nie było. Cieszę się, że zacząłem strzelać, a zdrowie już dopisuje. To na pewno powód do radości - mówi snajper

Dla 35-letniego Paluchowskiego starcie z Motorem było trzecim w sezonie, które rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Co warte odnotowania, trzecim z kolei od początku września. Zdobył w nich trzy bramki, bo oprócz goli z Motorem do statystyk zapisał się także w przegranym 1:2 wyjazdowym spotkaniu z Olimpią Elbląg. Wcześniej z powodu wspomnianego wcześniej urazu na boisku pojawiał się tylko w roli zmiennika. Nie zdobywał wówczas goli. Liczby i minuty świadczą, że w ostatnich tygodniach jego dyspozycja poszła w górę. - Wróciłem do pełnej sprawności, więc jest lepiej - wyjaśnia napastnik „Dumy Powiśla”.