Piłkarze ręczni Azotów Puławy od zwycięstwa z Energą MKS Kalisz zainaugurowali nowy sezon PGNIG Superligi. Zobacz zdjęcia

– W pierwszej kolejce te mecze są przeważnie ciężkie, gdyż do końca nie wiadomo jak to wszystko wyjdzie na inaugurację. Kontuzje też nie pomagają, ale to jest piłka ręczna i dlatego zdarzają się – podkreśla Robert Lis, trener Azotów.

– Pierwsza połowa była bardzo nerwowa, raz, że nieskuteczność, ale też nie graliśmy płynnie. Brakowało takiego zgrania, które zawsze przychodzi, gdy jest presja i stres. W drugiej odsłonie, jak wyszliśmy na prowadzenie to zupełnie to puściło i zaczęło zdecydowanie lepiej wyglądać. Popracowaliśmy także mocno w obronie, a do tego Wojtek Borucki wybronił kilka piłek w ważnych momentach. Można być zadowolonym z tego występu, jest materiał do analizy oraz czas, aby odpocząć i przygotować się do następnego spotkania – dodaje puławski szkoleniowiec.

Puławianie do inauguracyjnej potyczki przystąpili osłabieni brakiem Michała Jureckiego, którego czeka co najmniej dwumiesięczna przerwa po złamaniu jednej z kości śródstopia oraz duetu kontuzjowanych golkiperów – Mateusza Zembrzyckiego i Vadima Bogdanova. W związku z tym klub postanowił zatrudnić Ukraińca Valentyna Koshovego w roli grającego trenera bramkarzy.