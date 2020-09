Piłkarze ręczni Azotów Puławy zaczynają nowy sezon PGNiG Superligi. Chcą wrócić na podium mistrzostw Polski

- Patrząc na dokonania drużyny z Tarnowa, moglibyśmy powiedzieć, że jedziemy tam po trzy punkty. Ale to jest pierwszy mecz, a te zawsze są ciężkie. Poza tym gramy na wyjeździe, a gospodarze przed własną publicznością. Jeżeli będziemy skoncentrowani to będzie jednak dobrze – uważa Michał Jurecki, jeden z dwóch nowych zawodników w kadrze Azotów.

11 marca 2020 roku Azoty zagrały we własnej hali z Vive Kielce. Mecz odbył się już bez udziału publiczności i jak się wkrótce okazało, było to ostatnie spotkanie tamtego sezonu. Rozgrywki z uwagi na pandemię koronawirusa zostały przedwcześnie zakończone. W sobotę zespół z Puław zainauguruje nowy sezon. O godz. 14.15 Azoty zmierzą się w Tarnowie z Grupą Azoty.

Przyjście Michała Jureckiego, brata Bartosza, byłego zawodnika i trenera Azotów, do klubu z Puław było największym wydarzeniem letniego okienka transferowego w superlidze. - Oczekiwania przed nowym sezonem są bardzo duże. Ja sam zawsze stawiam sobie wysokie cele. Głównym jest wygranie kolejnego meczu. A co przyniesie sezon, to zobaczymy na koniec – mówi Jurecki.