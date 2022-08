Piłkarze Wisły Puławy wygrali na własnym stadionie z Radunią Stężyca

Przed sobotnim starciem układ w tabeli mógłby sugerować, że puławianie są faworytem, gdyż plasowali sie trzeciej pozycji w ligowej tabeli (2 zwycięstwa i 1 porażka), natomiast rywale na szesnastej (2 remisy i 1 przegrana). Niiedawno jednak ekipa Raduni wyeliminowała Wiślaków w rundzie wstępnej Pucharu Polski, odnosząc zwycięstwo 3:2 w Stężycy, stąd zapowiadało niezwykle zacięte oraz emocjonujące spotkanie.

Prze pierwsze kilkanaście minut pojedynek był dosyć wyrównany, Wisła próbowała zaatakować wyższym pressingiem, jednak nie za bardzo coś z tego wynikało. W 19. minucie jeden z gospodarzy został faulowany w polu karnym rywali i sędzia podyktował rzut karny dla puławian. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Puton, ale miejscowi nie mogli cieszyć się z prowadzenia, gdyż piłka trafiła w słupek.

Od tego czasu goście zaczęli lekko przeważać i mieli nawet swoje okazje na strzelenie goli. W 39. minucie po świetnej akcji Raduni i zgraniu w pole karne, do piłki podbiegł Surdykowski, ale minimalnie się pomylił. Przyjezdni nadal naciskali, jednak to puławianom przed zejściem na przerwę udało się trafić celnie do bramki. Furtado wpadł w pole karne przweciwników, minął zwodem dwóch obrońców, a następnie oddał piękny strzał, trafiając do siatki.