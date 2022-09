Piłkarze Wisły Puławy zremisowali na własnym stadionie z Górnikiem Polkowice

Przed sobotnią potyczką Wisła plasowała się na siódmej pozycji w ligowej tabeli, mając na swoim koncie 13 punktów. Duma Powiśla zanotowała cztery wygrane, tyle samo porażek oraz odniosła jeden remis. Z kolei Górnik plasował się cztery lokaty niżej. Co ciekawe obie drużyny nie zagrały dotychczas ze sobą, zarówno na poziomie ligowym, jak i pucharowym.

Dla gości był to mecz na przełamanie, bowiem od sześciu kolejek zielono-czarni nie wygrali spotkania ligowego. Ostatni raz podopieczni trenera Szymona Szydełko cieszyli się ze zwycięstwa 30 lipca, kiedy to w 3. kolejce pokonali u siebie Motor Lublin 2:0. Tymczasem ekipa trenera Mariusza Pawlaka podchodziła do tego spotkania po wyjazdowej porażce z Olimpią Elbląg.

Polkowiczanie nastawili się w Puławach na grę defensywną i gospodarzom na początku było bardzo ciężko stworzyć klarowne sytuacje do strzelenia bramki Z tego powodu pierwszy kwadrans meczu to przynajmniej dwie okazje dla gości, jak między innymi ta z 8. minuty, gdy po fatalnym błędzie Łukasza Wiecha bramkarza Wisły próbował pokonać Egipcjanin Hafez. Jego strzał na szczęście dla miejscowych trafił jedynie w boczną siatkę.