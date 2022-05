Piotr Owczarzak, prezes Wisły Puławy: „Stawiamy sobie wyższe cele”

Panie prezesie, na początek wróćmy do tego co było. 11. miejsce jest wynikiem, który satysfakcjonuje?

Myślę, że nie do końca. Po rundzie jesiennej nasze apetyty zostały nieco bardziej rozbudzone. Dlatego przed wiosnę patrzyliśmy z nadzieją, że możemy włączyć się do walki o lokatę w pierwszej szóstce. Z różnych względów to się nie udało. Podsumowując: jesień na plus, wiosna niekoniecznie, co odbiło się na całym sezonie. Mieliśmy zespół z potencjałem na wyższe miejsce niż 11.

Na koniec rozgrywek na osłodę 3:0 pokonaliście Motor Lublin. Poprawiło to nastroje w klubie?

Zdecydowanie tak. Pół roku czekaliśmy, żeby zrewanżować się za to, co wydarzyło się na jesieni. Wtedy dobrze weszliśmy w mecz. Bo bardzo ładnej bramce z rzutu wolnego Bartka Bartosiaka prowadziliśmy 1:0. Później natomiast Motor nas zdominował i w efekcie przegraliśmy 1:4. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że derby to inna kategoria spotkań. Ten mecz był dla nas ważny. Wyszliśmy na ten pojedynek odważnie, mądrze taktycznie, a dodatkowo młodym składem. Ci zawodnicy, oczywiście podparci kilkoma doświadczonymi graczami, zdali świetnie ten egzamin. Wyglądali bardzo dobrze.