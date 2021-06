Piotr Sadczuk (prezes Górnika Łęczna): Jesteśmy gotowi na ekstraklasę!

Jak można podsumować ten sezon?

To był bardzo udany sezon. Zakończyliśmy go awansem, więc trzeba się cieszyć. Ta droga do awansu była bardzo trudna. W tym sezonie w pierwszej lidze było dużo drużyn prezentujących dużą jakość. Startowaliśmy z pozycji beniaminka, z pozycji drużyny, która w pierwszej lidze gra pierwszy rok od dłuższego czasu. Zakończyło się rewelacyjnie. Bardzo się cieszymy. Brawa dla całej drużyny, dla trenerów i wszystkich ludzi, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do tego awansu.

Nikt na Górnika nie stawiał przed sezonem

Ja wierzyłem w tę drużynę od samego początku do końca. Zajmowaliśmy po jesieni bardzo dobre miejsce premiowane bezpośrednim awansem. Zrobiliśmy też wszystko by mieć licencję na ekstraklasę nie po to, żeby walczyć o utrzymanie. Być może nieco pomogło nam to, że nie startowaliśmy z pozycji faworyta. O miejsca barażowe walczyliśmy do samego końca. Mieliśmy trudny okres na wiosnę. W wielu zespołach zmieniali się trenerzy. W niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie. My zachowaliśmy cierpliwość, komunikację i zdrowe zasady, co od samego początku mojego w tym klubie było dla mnie ważne. Poszliśmy tą drogą, że w kwietniu przedłużyliśmy kontrakt z trenerem. Zastosowaliśmy ten sam manewr, który przyniósł nam powodzenie i awans do pierwszej ligi. Teraz także przyniosło to efekt. Brawo. Idziemy drogą Warty Poznań, może Rakowa. Dzisiaj się cieszymy i bardzo pozytywnie podchodzimy do wszystkiego, co przed nami.