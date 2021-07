Piotr Tarkowski szóstym zawodnikiem młodzieżowych mistrzostw Europy w skoku w dal

Podopieczny trenera Tadeusza Makaruka, w swojej najlepszej próbie skoczył na odległość 7,57 m. Bialczanin w pierwszej części zmagań ocierał się o podium, ale ostatecznie uplasował się na szóstej pozycji. Triumfował Szwajcar, utytułowany wieloboista młodego pokolenia - Simon Ehammer, który dwukrotnie przekroczył 8 m, a w najlepszej próbie uzyskał aż 8,10 m. Srebro wywalczył Norweg Henrik Flatnes – 7,95 m, natomiast brąz Bułgar Boris Linkov – 7,84 m.

W stolicy Estonii, oprócz Piotra Tarkowskiego rywalizował jeszcze kwartet lekkoatletów z klubów województwa lubelskiego. Najlepiej spośród nich zaprezentował się Krzysztof Hołub z AZS UMCS Lublin, który ustanowił rekord życiowy w biegu na dystansie 400 m przez płotki. Podopieczny trenera Grzegorza Hołuba, uzyskał w półfinałowym biegu rezultat - 50,89, który jednak nie wystarczył aby awansować do finału. Przepustkę do najlepszej ósemki zapewniał wynik 50,69, a jako ostatni do biegu finałowego zakwalifikował się Hiszpan Jesús David Elgado.