Piotr Wiśniewski (Edach Budowlani Lublin): "Z Arką chcemy wygrać za pięć punktów"

W niedzielę kibice znowu zobaczą pana na boisku?

Wszystko na to wskazuje, że tak. Na pewno jednak w ograniczonym czasie i nie spodziewam się, że wybiegnę w pierwszej piętnastce.

Z Arką zagracie na Arenie Lublin. Jak czujecie się na tym obiekcie, nieporównywalnie większym od waszego boiska przy ul Krasińskiego?

Na razie nie mieliśmy szczęścia do Areny. Drużyną klubową nie udało nam się jeszcze tam wygrać. Ale w niedzielę chcemy tę passę przerwać. Boisko jest tam świetnie przygotowane, więc będzie nam zależało, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Poza tym będzie to mecz telewizyjny, o czym też pamiętamy. To dobra promocja dla klubu oraz dla miasta i dyscypliny.

Sezon rozpoczęliście od dwóch porażek, po których nastąpiła seria trzech zwycięstw. Można powiedzieć, że zaczęła procentować praca z trenerem Wentzelem?

Tak. Zaufaliśmy pomysłowi, który trener nam przedstawił. Część zawodników jednak późno do nas dołączyła i potrzebowaliśmy chwili, żeby się poznać. Jesteśmy zespołem półamatorskim i klubu nie stać na przeprowadzanie transferów pół roku wcześniej. Z tego powodu sprawy finansowe i wizowe przeciągały się. Ale już w dwóch pierwszych, przegranych meczach nasza gra wyglądała obiecująco i mimo porażek zdobyliśmy punkty bonusowe.