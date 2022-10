Pisaliśmy w Kurierze: 11.10.1979 r. 51 gmin wykonało plan

Jak przypominał Kurier, celem NFOZ było finansowanie instytucji lecznictwa, czyli budowa szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, czy domów pomocy społecznej, a źródłem finansowania była indywidualna zbiórka pieniężna. Do 30 września do budżetu wpłynęło niespełna 42 mln zł, co realizowało plan na poziomie 83 procent. Rolnicy indywidualni wypełnili go w całości, wpłacając o 273 tys. zł więcej niż się zobowiązali. Pieniądze na ten cel od nich wpływają nadal. Z informacji Wojewódzkiego Komitetu NFOZ do chwili obecnej 51 gmin w województwie lubelskim (na 61 wszystkich) wpłaciło roczną kwotę w całości. Pozostałych 9 gmin zrealizowało dotąd swoje zobowiązania w ponad 90 proc. Opieszała jest gmina Krzczonów, która do tej pory zrealizowała plan wpłat w 64,6 proc.

