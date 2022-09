Pisaliśmy w Kurierze. 18.09.1995 r. Szatańskie diagnozy

Chociaż znachor działał w Radomiu, to o pomoc zgłaszali się do niego także mieszkańcy z Lublina i okolic. Zgłosili się także państwo P., którzy obawiając się o stan zdrowia swojej córki postanowili szukać pomocy właśnie w Radomiu. Rodzice podejrzewali, że ich pociecha była dzieckiem z tzw. konfliktu serologicznego, ponieważ jej grupa krwi różniła się od grupy krwi matki. Jednak lekarze nie widzieli przesłanek, by uznać, że rozwój dziecka jest zagrożony. Wtedy do akcji wkroczył znachor stawiając diagnozę: konfliktowa grupa krwi spowoduje, że dziewczynka stanie się debilką. Zaproponował autorskie leczenie za kilkanaście milionów złotych. Rodzice postanowili zebrać pieniądze, ale wcześniej zgłosili się do szpitala. W szpitalu przy ul. Chodźki diagnoza znachora została uznana za wierutne bzdury, a rodzicie dzięki temu zaoszczędzili sporą sumę pieniędzy.