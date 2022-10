Pisaliśmy w Kurierze. 6 października 1995 r. IDEALna rodzina Michał Dybaczewski

W Polsce na rynek trafia ponad 700 gatunków wódki. Jednak zdaniem ekspertów, wkrótce stanie się u nas to, co na całym świecie. Z tej mozaiki producentów zostanie tylko kilka największych firm. Lubelski Polmos chce być wśród nich, a ma mu w tym pomóc cała seria alkoholi pod nazwą „ideal”. - Nie kryję, że naszym zamierzeniem było, żeby ideal konkurował z najlepszymi wyrobami zachodnich koncernów. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że się nam udało. Po 7 miesiącach sprzedaży ideal zajmuje trzecią pozycję wśród produkowanych przez nas alkoholi, a przecież to nowy wyrób – mówi Jan Schodziński, dyr. Polmosu w Lublinie. Miesiąc temu rozpoczęła się produkcja słabszego procentowo (38 proc.) idealu, w miedzianej etykiecie, a potem ruszyła linia do rozlewania mocniejszego (45 proc.) w złotej etykiecie. Jak mówi Henryk Kaczmarczuk, dyr. techniczny, zakład czeka tylko na dostawę butelek z huty, żeby zacząć produkcję idealu w małych, ćwierćlitrowych opakowaniach.