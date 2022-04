Pisaliśmy w Kurierze Lubelskim: Policjantka oszukiwała na mandatach [27 kwietnia 1999]

Funkcjonariuszka w randze starszego sierżanta zajmowała się w łęczyńskiej komendzie finansami. To ona miała przekazywać do kasy urzędu wojewódzkiego pieniądze z mandatów. Ale zamiast tego na początku 1997 roku zaczęła zabierać część gotówki dla siebie.

Proceder trwał do końca 1997 roku. Kiedy sprawa wyszła na jaw, kobieta podcięła sobie żyły i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Podczas śledztwa nie przyznawała się do winy, ale w sądzie zdecydowała się poddać karze bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. "Do dzisiaj jednak nie wiadomo, co zrobiła z zabranymi pieniędzmi" - pisał "Kurier".