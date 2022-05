Pisaliśmy w Kurierze: Nadlatują krwiopijcy! [19-20 maja 2001]

Skąd ta inwazja meszek na Lubelszczyźnie i ich nieprawdopodobna konsekwencja w atakowaniu zarówno ludzi, jak i zwierząt? - zapytaliśmy Włodzimierza Zwolskiego, emerytowanego profesora AR w Lublinie, który prawie cale swoje naukowe życie poświęcił tym i podobnym żyjątkom.

– Widocznie samice, bo tylko one wkłuwają się w skórę i wpuszczają do ciała toksyczną ślinę, nie najadły się dosyć i teraz, potrzebując wysokokalorycznego pokarmu, chcą za wszelką cenę wypić nam krew. Człowiek jest w lepszej sytuacji niż koń czy krowa: stojące na pastwisku zwierzęta nie mają nic oprócz ogonów do odganiania latających meszek. Były lata, kiedy w krajach naddunajskich od ukłuć tych muchówek padały tysiące krów i koni, a te, które po ukłuciu jeszcze żyły, trzeba było dobijać – mówi profesor Zwolski.