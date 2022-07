Pisaliśmy w Kurierze: Policja wpadła w ekstazę. Są paragrafy na „Paragrafa” i trzech zamojskich mafiosów [20 lipca 2001]

– Znaleźliśmy m.in. 11 740 porcji tzw. ekstazy, czyli amfetaminy w tabletkach. Wartość rynkowa odebranego handlarzom śmiercią towaru to ok. 1 mln zł – wyjaśnia oficer CBŚ, pokazując także odebrane telefony komórkowe, drogie zegarki, 75 g kokainy i butelkę BMK do produkcji amfetaminy.