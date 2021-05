Piwowar, cieśla, dekarz - te zawody wracają do łask! Sprawdź, gdzie zarobisz najwięcej

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie 11 zawodów, które w najbliższych latach przeżyją renesans oraz oszacowali ich szanse na wzrost wynagrodzeń w perspektywie najbliższych 5-10 lat.

W Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku. Wynika to m.in. z likwidacji szkół zawodowych. I choć młodzi ludzie niekoniecznie garną się do takich zawodów jak cieśla czy dekarz, eksperci wskazują, że dla wielu z nich jest to lepsza ścieżka kariery niż cieszące się nadal popularnością kierunki studiów, jak np. ekonomia czy socjologia.

Piwowar, ludwisarz, kowal, dekarz i brukarz – osoby, które zdecydują się na kształcenie w tych zawodach mogą spać spokojnie. W ciągu najbliższych 5-10 lat istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich zarobki znacznie wrosną. A już teraz nie należą do niskich.