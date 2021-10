PKN Orlen: Nie mamy planów przejęcia żadnej ze spółek Grupy Azoty

Taka sugestia pojawiła się na wtorkowej (12.10) konferencji prasowej posłanki Platformy Obywatelskiej Urszuli Augustyn, która zapytała publicznie, czy we wciąż nieopublikowanej strategii Grupy Azoty znajdują się zapisy dotyczące przejęcia przez PKN Orlen dwóch spółek z tej grupy, czyli zakładów w Puławach i Policach. Parlamentarzystka z Tarnowa uważa, że taki scenariusz to konsekwencja złego zarządzania spółką, co przełożyło się m.in. na drastyczny spadek jej wartości giełdowej.

Jednak PKN Orlen dementuje te doniesienia.

Nie ma takich planów, a tego typu nieprawdziwe informacje wprowadzają w błąd - zapewnia Joanna Zakrzewska, rzecznik PKN Orlen.

Jak tłumaczy naftowa spółka prowadzi obecnie „ważne procesy inwestycyjne i akwizycyjne”, ale nie obejmują one żadnych spółek z Grupy Azoty.