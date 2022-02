PKP Intercity: „Odrabiamy straty po pandemii”. Rozmowa z Tomaszem Gontarzem, członkiem zarządu spółki

Uczniowie z województwa lubelskiego jako ostatnia grupa w Polsce rozpoczynają ferie zimowe 14 lutego. Chcąc spontanicznie „wsiąść do pociągu byle jakiego”, w którą część kraju możemy się udać?

Mamy bardzo bogatą ofertę dla podróżnych. Dziennie ze stacji Lublin oferujemy 21 połączeń. Ciekawym pod kątem feryjnym jest pociąg IC Górski. Dzięki modernizacji linii kolejowej między Rzeszowem a Stalową Wolą podróż na trasie Lublin-Rzeszów trwa nieco ponad dwie godziny, a to pozwala na podróż chociażby w kierunku Bieszczad.

Ministerstwo Zdrowia w swoich codziennych raportach potwierdza liczbę nowych zakażeń koronawirusem określając ją w tysiącach. W obecnej sytuacji podróżujący mogą czuć się bezpieczni w pociągach?

Od samego początku pandemii dbamy o to, by nasze składy były dezynfekowane i ozonowane. Mimo że nie ma limitu w transporcie zbiorowym, to przypominamy pasażerom o obowiązku noszenia maseczki. Nie posiadam informacji o tym, by ktoś z podróżnych korzystając z pociągów PKP Intercity zaraził się koronawirusem.