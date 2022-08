Plac Litewski zmieni się w strefę relaksu. Drugie podejście do „święta młodzieży”

W najbliższy czwartek (18.08) plac Litewski zmieni się w strefę kreatywnego relaksu i informacji młodzieżowej. W reprezentacyjnej przestrzeni Lublina zaplanowano „Chill&Charge”. To drugie podejście do imprezy. Pierwotnie miała się odbyć 12 sierpnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Młodzieży. Została odwołana jednak ze względu na opady deszczu.

- Zapraszamy do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Chcemy, aby młodzi tego dnia skorzystali z kreatywnej strefy relaksu i znaleźli inspirację do podejmowania kolejnych wyzwań. Wspierając działania młodzieży, pomagając realizować plany i kształtować przyszłość, wspólnie dążymy do tego, by Lublin był coraz bardziej otwarty na młodych i pełen ich niezwykłej energii – przekonuje Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina.