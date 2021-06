Plac zabaw przy żłobku dla wszystkich? Zarządca terenu się nie zgadza

– Ku mojemu zdziwieniu 2 czerwca otrzymałem mailem odmowę – opisuje. – I to pomimo, że wyraźnie w swoim wniosku zaznaczyłem, że chodzi o udostępnienie placu zabaw poza godzinami pracy żłobka. Ponadto – w regulaminie można zapisać obowiązek przebywania na nim dzieci pod opieką osób dorosłych – podkreśla.

Projekt zgłosił do budżetu obywatelskiego jeden z mieszkańców Lublina. Uzyskał w tym celu zgodę zarządcy terenu czyli Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie. Okazało się jednak, że konieczne jest także oświadczenie o udostępnieniu przyszłego placu zabaw wszystkim mieszkańcom – inaczej projekt zostanie odrzucony jeszcze przed głosowaniem. Lublinianin zwrócił się więc do dyrektor MZŻ z prośbą o takie oświadczenie.

– Dawniej plac był udostępniany. Efekt był taki, że potem, zanim wyszły na niego dzieci ze żłobka, trzeba było sprzątać m.in. stłuczone butelki i resztki papierosów – podkreśla dyr. Momont.

Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin dodaje, że specyfika żłobka wymaga, by teren wokół niego był ogrodzony i niedostępny dla osób z zewnątrz.

– Umożliwia to utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu elementów placu zabaw, które z założenia dostosowane są dla dzieci w wieku do 3 lat. Obowiązujące zasady mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do placówek – wyjaśnia.

Nie tylko żłobek

Podobny projekt, dotyczący także budowy placu zabaw, ale przy Szkole Podstawowej nr 15 na ul. Elektrycznej, lublinianin też złożył do budżetu obywatelskiego. I tam nie było problemu z uzyskaniem zgody dyrektora na udostępnienie powstałych urządzeń osobom spoza szkoły.