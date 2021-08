Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni ak

Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!