Platforma Krymska z lubelskim akcentem

Oczywiście kijowski szczyt doprowadził do furii rosyjską dyplomację. Minister spraw zagranicznych Rosji Sergiej Ławrow nazwał go „sabatem” i „wydarzeniem na którym będą pielęgnowane neonazistowskie i rasistowskie nastroje”. Według Czubarowa taka reakcja Kremla, to objaw strachu i rozpaczy. Rosję czeka w końcu powrót do norm prawa międzynarodowego, a wtedy dla takich osób jak Ławrow oznacza to, że znajdą się na ławie oskarżonych. Platforma to też inne podejście do rozmowy o rosyjskiej agresji. Prezydent Zełenski stwierdził też wprost: rosyjska okupacja Krymu zaczęła się w Moskwie, ale zakończy się w Kijowie, a Platforma jest pierwszym etapem tego procesu.