Play-offy. „Koziołki” powalczą w piątek z „Bykami” na ich terenie

Pierwszym rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Fogo Unia Leszno, czyli siódmy zespół po rundzie zasadniczej. Ze starć z ekipą z województwa wielkopolskiego lublinianie mają dobre wspomnienia. W tym sezonie żużlowcy z „Koziego Grodu” najbliższych przeciwników pokonywali już dwukrotnie.

Po raz ostatni pod koniec czerwca. Wyjazdowy pojedynek do najłatwiejszych jednak nie należał. Pierwsze prowadzenie żużlowcy Motoru uzyskali dopiero po dziewiątym biegu, w którym wygrał Jarosław Hampel, a drugi był Dominik Kubera (29:25). Zaliczkę utrzymali już do końca, ostatecznie triumfując 47:43. Najwięcej punktów w szeregach przyjezdnych zdobył Mikkel Michelsen (14).

Ten sam zawodnik dowodził Motorem w majowym starciu przy Alejach Zygmuntowskich 5. Wówczas do mety dowiózł łącznie 17 oczek, a przewaga gospodarzy nad żużlowcami z Leszna była widoczna od początku do końca pojedynku. „Koziołki” wygrały 58:32.

Lublinianie w całym sezonie zasadniczym gorycz porażki poczuli tylko raz. Miało to miejsce 24 lipca, kiedy to lepsi od nich przed własną publicznością okazali się zawodnicy Włókniarza Częstochowa (49:41). Żółto-biało-niebiescy zmagania zakończyli z bilansem 12-1-1, co przełożyło się na historyczne 1. miejsce.