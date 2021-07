Plaża pod palmami. Takie atrakcje szykują się już w sierpniu nad zamojskim zalewem

- Zostaną one prawdopodobnie przywiezione do nas aż z Japonii. To będzie specjalna, mrozoodporna odmiana wytrzymująca nawet duże, minusowe temperatury – opowiada dyrektor Ferens. - Myślimy, że owe palmy będą ustawione w donicach. Dlaczego? Na zimę będzie je można przenieść np. do zamojskiego Ogrodu Zoologicznego, do którejś z cieplarni. Ile ich pojawi się nad zalewem? Jeszcze zobaczymy, prawdopodobnie będzie to od 6 do 8 sztuk. Na pewno staną się nową atrakcją.