Pływacy UMCS Lublin na podium Akademickich Mistrzostw Polski. Fotorelacja

W zawodach na pływalni Aqua Lublin brało udział blisko sześćset zawodniczek i zawodników, reprezentujących 52 uczelnie. – Bardzo cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy na naszym basenie gościć Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu. Ponad sześciuset zawodników z 52 uczelni stworzyło fantastyczną atmosferę i padło wiele świetnych wyników. Fajnie, że zawodnicy podeszli do startów na poważnie. Część z nich przygotowuje się do najważniejszej imprezy, czyli igrzysk olimpijskich. Dla nich był to jeden z ostatnich startów przed wyjazdem do Tokio – mówił Paweł Markiewicz, wiceprezes AZS OŚ Lublin.

Z reprezentantów UMCS indywidualnie na podium stawali: Natalia Lewandowska (srebro na 50m dowolnym i złoto na 100m dowolnym), Kamila Andrzejewska (brąz 100m dowolnym), Daniela Georges (srebro na 100m motylkowym, brąz na 50m motylkowym), Paula Żukowska (srebro 100m zmiennym) i Viktor Khnykin (brąz na 50m grzbietowym, srebro na 100 grzbietowym). Natomiast sztafeta kobiet 4x50m dowolnym zdobyła złoto, a mężczyźni na tym dystansie zajęli trzecie miejsce. Z kolei sztafeta mieszana zdobyła srebrny medal.