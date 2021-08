Po bójce zmarł czterdziestokilkuletni mężczyzna. Policja sprawdzi, czy kobieta zadała śmiertelny cios

O całym zdarzeniu, jako pierwszy poinformował portal lublin112. Ustalili, że przed sklepem zlokalizowanym na terenie miejscowości doszło do awantury z udziałem kobiety i mężczyzny. W jej trakcie wywiązała się szarpanina, po czym kobieta miała zaatakować mężczyznę i go pobić.

Zdarzenie potwierdza rzecznik opolskiej policji asp. szt. Edyta Żur. - Rzeczywiście doszło do bójki. Na miejsce przybyła pomoc medyczna. Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie zmarł. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Sprawdzane będzie, czy to kobieta zadała śmiertelny cios - informuje.

Na razie nikogo nie zatrzymano, ani nie postawiono zarzutów.