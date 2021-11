“Po ostatnich meczach mamy w sobie sporo optymizmu” – mówi przed niedzielnym spotkaniem w Niecieczy trener Górnika Łęczna, Kamil Kiereś

– Tę przerwę na reprezentację spędziliśmy wielowątkowo. Po pierwsze musieliśmy się zregenerować po maratonie, w którym zagraliśmy trzy mecze w odstępie siedmiu dni. Na pewno dobre wyniki, które uzyskaliśmy sprawiły, że zyskaliśmy sporo energii i trenowało nam się w lepszej atmosferze – zaznacza trener Kamil Kiereś. – Pracowaliśmy nad rzeczami, które pozwoliły nam ostatnio punktować. Nie tylko gra obronna, ale też fragmenty ofensywne. Takie całościowe spojrzenie na to, co robimy. Chcemy zbilansować zespół na boisku, osiągnąć większą równowagę w fazach ofensywno-defensywnych – dodaje szkoleniowiec.

W wyjazdowym spotkaniu z Termaliką na boisku nie zobaczymy kontuzjowanych Bartosza Śpiączki i Marcela Wędrychowskiego, którzy aktualnie przechodzą rehabilitację. – Jest szansa, że Bartek wróci w najbliższym czasie, ale nie jest to klarowne. Oczywiście my patrzymy w przyszłość optymistycznie. Jeśli chodzi o Marcela, to najbliższych dniach ma badania, które określą czy wróci do treningów. Rokowania są dobre, ale w meczu z Termaliką ci gracze nie wystąpią – mówi o sytuacji kadrowej trener Kiereś.