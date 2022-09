„Po prostu chcemy wygrywać”. Rozmowa z trenerem Łukaszem Mietlickim

Nie czujesz się, jakbyś trochę przeniósł się w przeszłość?

Co masz na myśli?

Przede wszystkim chodzi mi o kadrę. Kilka lat temu przecież z drużyną żegnał się Grzegorz Fularski. Trochę później tak samo było w przypadku Mateusza Szafrańskiego. Ty także odszedłeś do Legii Warszawa. W 2022 roku znowu wszyscy jesteście na pokładzie Luxiony, więc chyba jest pewne de javu

Myślę, że tak. Z Grześkiem i Mateuszem bardzo dobrze dogadujemy się na boisku i poza nim. Można powiedzieć, że mamy tę samą filozofię gry. Chłopaki dokładnie wiedzą, jaką rolę będą pełnić w zespole i czego od nich oczekuję. Styl, który prezentują, daje dużo radości kibicom, a o to też nam chodzi. Chcemy przecież, żeby nasza hala była bardzo licznie wypełniana.

A ile łącznie nastąpiło zmian w zespole. Kto dokładnie przyszedł, a kto odszedł?

Oprócz wspomnianych wcześniej Mateusza Szafrańskiego i Grzegorza Fularskiego do drużyny dołączył Duarte Araujo, który gra na pozycji pivota. Jest też bramkarz, Rafał Brzeziński. Na ten moment to wszystkie wzmocnienia. Jeśli chodzi o ubytki, to z różnych powodów nie ma z nami Czarka Pęcaka, Konrada Niewęgłowskiego i Jarka Wójcika. Ale myślę, że zawodnicy, którzy przyszli w ich miejsce bardzo dobrze wypełnią tę lukę.