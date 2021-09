Po wypadku na S12 kierowcy zostali skazani na stanie w korku wiele godzin

Powodem utrudnień był groźny wypadek, do którego doszło w poniedziałek (6 września) w okolicy Sieprawic. – To były godziny szczytu, pełno samochodów wyjeżdżało ekspresówką z Lublina w stronę stolicy. W pewnym momencie zauważyłem, że auta się zatrzymują. Początkowo myślałem, że to jakieś przejściowe utrudnienia, ale kiedy korek za mną się wydłużał stało się jasne, że chodzi o coś poważniejszego – opowiada nasz Czytelnik.

Jak informuje mł. asp. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do wypadku doszło około godziny 16.30, a całe zdarzenie zaczęło się od tego, że na pasie serwisowym w kierunku Warszawy stał tir, który uległ awarii.