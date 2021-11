Pobiegli dla Niepodległej. XXXII Ogólnopolskie Biegi Niepodległości w Puławach. Zobacz fotorelację OPRAC.: Redakcja

To już tradycja. W czwartek (11 listopada) na Skwerze Niepodległości w Puławach zebrali się miłośnicy aktywnego spędzania czasu, a wszystko po to by biegiem uczcić 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenie odbyło się w ramach XXXII Ogólnopolskich Biegów Niepodległości. Uczestnicy do wyboru mieli dwa dystanse (5 i 10 km). Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.