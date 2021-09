Pobił kierowcę i ukradł mu samochód. 22-latek z gminy Karczmiska może spędzić w więzieniu nawet 12 lat

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę w okolicach Nałęczowa.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że sprawca uderzając go kilkakrotnie z pięści w twarz, zmusił go do opuszczenia pojazdu marki BMW, zabrał mu kluczyki i odjechał. W samochodzie znajdowały się m.in. telefon, portfel i dokumenty pokrzywdzonego, który wycenił straty na ponad 2 tysiące złotych - informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Puławach.