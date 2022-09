Pochodzi z Lublina i zachwyca na scenie! Lekarz neurolog swoich sił spróbował w programie The Voice of Poland. Zobacz wideo

Do przesłuchań w ciemno wybrał utwór szkockiego piosenkarza Lewisa Capaldi "Bruises". To wykonanie szybko przypadło do gustów zarówno publiczności, jak i jurorom, którzy nie szczędzili mu komplementów. Justyna Steczkowska zablokowała nawet Tomsona i Barona, tak aby uczestnik nie mógł trafić do ich drużyny.

Kim na co dzień jest Konrad Baum?

To lekarz neurolog z Łańcuta, który swoich pacjentów przyjmuje także w jednej z puławskich przychodni. Pochodzi z Lublina a w jego żyłach poza niesieniem pomocy chorym płynie także miłość do muzyki. W 2014 roku wspólnie z kolegą założył zespół DOC i wystąpił w takich programach jak: Must Be The Music, Szansa na Sukces, Droga do Gwiazd czy Muzyczna Winda. Na swoim koncie ma także charytatywny występ z Markiem Piekarczykiem w koncercie “Dla Niny”.